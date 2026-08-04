Acht padellers voltooien recordpoging van 40 uur in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Na veertig uur onafgebroken padellen is dinsdagmiddag een einde gekomen aan de recordpoging bij Pista Padel in Vlagtwedde. Acht deelnemers begonnen in de nacht van zondag op maandag om 00.00 uur aan de uitdaging en hielden vol tot dinsdag 16.00 uur.
De recordpoging maakte deel uit van de Week der Besten. Door het warme en benauwde weer werd het vooral overdag zwaar. „Toen de zon erdoorheen brak, was het hier helemaal dampig. Je kon bijna geen adem krijgen”, vertelt Jacky Oosterbaan.
De aanwezigheid van publiek hielp de deelnemers om door te gaan. „Omdat er heel veel mensen langskwamen, trek je jezelf er nog wel doorheen.” Oosterbaan had vooraf meer lichamelijke problemen verwacht. „Ik dacht dat ik meer blessures zou oplopen, maar dat ging allemaal goed.”
Voor Jesse Bergman uit Vriescheloo zat de grootste uitdaging vooral in het hoofd. „Op een gegeven moment zit een echt potje er niet meer in en ben je vooral aan het overslaan. Dan wordt het wel saai.”
Vooral de nachten duurden lang. „Dan komt er niemand kijken en gaan die uurtjes heel langzaam.” Ondanks de vermoeidheid hield iedereen het vol en kon de poging succesvol worden afgesloten.
Een nieuwe recordpoging zit er voorlopig niet in. Oosterbaan wil eerst een biertje drinken en slapen. Bergman vat het kort samen: „Eén keer en nooit meer. Dit was echt once in a lifetime.”
Voor de app gebruikers de video: https://www.youtube.com/watch?v=nyv9zV_N5eo
Video: Malou Vos