Brandweer blust bermbranden in Musselkanaal en Scheemda

MUSSELKANAAL, SCHEEMDA – Vandaag zijn brandweerkorpsen uitgerukt voor berm/bosschagebranden in Musselkanaal en Scheemda.
Om 12.40 uur werd brandweer Stadskanaal gealarmeerd voor een bermbrand aan de Zuiderkanaalweg in Musselkanaal. In verband met de harde wind werd door Veiligheidsregio Groningen opgeschaald naar middelbrand. Brandweer Vlagtwedde en de waterwagen van brandweer 2e Exloërmond gingen ook die kant op.
Door een snelle inzet door middel van een lage drukslang, is uitbreiding van de brand voorkomen en werd al snel het sein brand meester gegeven. Het watertransport hoefde niet ingezet te worden. Er moest nog enige tijd worden nageblust.
Rond kwart over één vanmiddag werd aan de Bosweg in Scheemda een bermbrand gemeld. Aan de rand van het bos stonden ruigte en bosjes in brand. Dankzij een snelle actie van brandweer Scheemda werd verdere uitbreiding voorkomen.
Over de oorzaken van de branden is niets bekend.