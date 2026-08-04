Campinggasten vertrekken na onrust en vechtpartij bij camping in Beerta

BEERTA – Een deel van de (Duitse) campinggasten van de camping bij de speeltuin in Beerta is maandagavond overhaast vertrokken na een vechtpartij op het terrein. Volgens omwonenden was het al enkele dagen onrustig op en rond de camping.

Gisteravond liep de situatie uit de hand toen er een vechtpartij ontstond waarbij over en weer rake klappen werden uitgedeeld. Politie en marechaussee kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Voor zover bekend is niemand aangehouden. Wel moesten meerdere betrokkenen zich onder doktersbehandeling laten stellen.

Volgens een buurtbewoner worden de problemen veroorzaakt door jongeren uit Beerta en omliggende dorpen die zich regelmatig ophouden bij de camping en de naastgelegen speeltuin. Die lezing is door de politie niet bevestigd.

Campinggasten voelen zich geïntimideerd

De onrust zou ertoe hebben geleid dat een aantal (Duitse) campinggasten zich niet langer veilig voelde. Zij pakten hun spullen en vertrokken voortijdig, vertelt een buurtbewoner. Of dit gebeurde op advies van de politie of de gemeente is vooralsnog niet duidelijk.

Niet alleen campinggasten zouden zich zorgen maken. Volgens meerdere omwonenden voelen ook inwoners uit de directe omgeving zich geïntimideerd door de overlast.

Graffiti en vernielingen

Enkele dagen voor de vechtpartij werd de auto van een buurtbewoner beklad met graffiti. Daarbij was onder meer het woord “kut” op de auto gespoten. Ook het bruggetje tussen de Molenstraat en de camperplaats werd met dezelfde verf beklad. Daarbij werd onder meer een hakenkruis aangebracht. De gemeente Oldambt heeft de graffiti inmiddels verwijderd en het bruggetje schoongespoten.

Jongerenontmoetingsplek

In juni werd in de voormalige kantine van voetbalvereniging THOS in Beerta een nieuwe jongerenontmoetingsplek geopend. De voorziening is bedoeld voor jongeren van ongeveer 8 tot 23 jaar en kwam tot stand na twee jaar voorbereiding door een samenwerking tussen Sociaal Werk Oldambt, de gemeente Oldambt en Dorpsbelangen Beerta.

Met de ontmoetingsplek wilden de initiatiefnemers jongeren een vaste plek bieden om elkaar te ontmoeten, zodat samenscholing op andere locaties in het dorp zou afnemen. Volgens omwonenden is de locatie echter niet altijd geopend, waardoor jongeren alsnog andere plekken opzoeken om samen te komen.

Raadsvragen

De recente onrust heeft inmiddels ook de politiek bereikt. Albert Kuiper van Gemeentebelangen Oldambt heeft dinsdag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Hij wil onder meer weten welke maatregelen de gemeente neemt om de overlast aan te pakken en de veiligheid van bewoners en recreanten te waarborgen.

Eerdere meldingen

Het is niet de eerste keer dat melding wordt gemaakt van overlast in Beerta. In november 2025 werd eveneens aandacht gevraagd voor vernielingen en overlast door jeugd. Destijds werden onder meer ramen bekogeld met klei en modder en werden informatieborden, een picknicktafel bij de camping en speeltuin en de toren van de kerk met verf besmeurd.

Het is nog niet duidelijk of de recente incidenten verband houden met de eerdere overlast. De politie doet onderzoek naar de gebeurtenissen van maandagavond.