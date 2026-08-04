Deelnemers Vlagtwedder Fietsdriedaagse steken de grens over

VLAGTWEDDE – De deelnemers aan de Vlagtwedder Fietsdriedaagse staken vandaag de grens over.
Met zo’n 33 graden was het vandaag een warme dag. Toch weerhield dit de deelnemers van de Vlagtwedder Fietsdriedaagse er niet van om op hun stalen rossen te klimmen en hun route van 20, 25 of 40 kilometer af te leggen.
De route ging vandaag voor een groot deel over Duitsland. Via Veelerveen reden de deelnemers naar de grensovergang Bourtange. De 40 kilometer route ging via Borsum naar Heede, waar bij restaurant-café Am Turm een stempelpost was ingericht.
Na een pauze keerden de fietsers terug naar Bourtange. Daar ging de route dwars door de vesting. In Vlagtwedde aangekomen konden ze zich bij Turks Specialiteitenrestaurant ‘De Sultan’ afmelden.
Foto’s: Catharina Glazenburg