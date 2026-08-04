Karlijn Tempelman opent Praktijk De Herinnering in Oudeschans

OUDESCHANS – Steeds meer mensen ervaren dat zij voortdurend ‘aan’ staan. Stress, onrust, slecht slapen, chronische vermoeidheid of lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak komen steeds vaker voor. Vanuit die maatschappelijke ontwikkeling heeft Karlijn Tempelman in Oudeschans Praktijk De Herinnering geopend.
Met ruim 35 jaar ervaring als energetisch therapeut, aromatherapeut, masseur en coach begeleidt zij mensen die verlangen naar meer rust, ontspanning en verbinding met zichzelf.
“Veel mensen begrijpen met hun hoofd wat er speelt, maar merken dat hun lichaam gespannen blijft. Tijdens een sessie nodig ik het lichaam uit om weer meer rust, veiligheid en balans te ervaren.”
De Herinnering is een lichaamsgerichte en energetische sessie waarin wordt gewerkt op verschillende lagen van de mens: lichaam, fysiologie, emotie, bewustzijn en essentie. Iedere sessie is persoonlijk en wordt afgestemd op wat iemand op dat moment nodig heeft. Er wordt niet gewerkt vanuit een vast protocol, maar vanuit aandacht voor de mens als geheel.
Naast de sessie De Herinnering biedt de praktijk ook ontspanningsmassages aan. Deze vormen een laagdrempelige kennismaking voor mensen die behoefte hebben aan een moment van rust en ontspanning.
Sessies kunnen plaatsvinden in de praktijk in Oudeschans of online via Zoom, waardoor ook mensen buiten de regio gebruik kunnen maken van de begeleiding.
Karlijn Tempelman hoopt met De Herinnering een plek te bieden waar mensen even niet hoeven te presteren, maar de ruimte krijgen om stil te staan, te ontspannen en opnieuw contact te maken met zichzelf.
Meer informatie is te vinden op www.praktijkdeherinnering.nl.
Bron en foto’s: Karlijn Tempelman