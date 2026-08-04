DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener/ Möhlenwarf
Gisteren zijn om 20.30 uur meerdere strobalen op de Boenster Straße beland. Een 24-jarige bestuurder van een tractor met aanhangwagen reed vanaf een terrein linksaf de Boenster Straße op. Op dat moment schoot ten minste één van de spanbanden waarmee de lading was vastgezet los. Hierdoor vielen er enkele strobalen van de aanhanger in de berm. Door de vallende strobalen raakten een verkeersbord bij de nabijgelegen overweg en een lantaarnpaal beschadigd.
Haren
Maandagmiddag moest de brandweer van Rütenbrock binnen een tijdsbestek van slechts twintig minuten uitrukken voor drie afzonderlijke berm- of natuurbranden. Er raakte niemand gewond en er was geen sprake van noemenswaardige materiële schade. Tussen 17.00 en 17.20 uur kwamen er meldingen binnen van branden op drie locaties: tussen de ‘Friedenseiche’ (Vredeseik) in Lindloh en de Alter Moorweg, in de omgeving van de Neue Straße en aan de Schwartenberger Straße ter hoogte van de Alte Zollstraße. In alle gevallen konden de branden – die zich nog in een beginstadium bevonden – snel worden geblust. De politie onderzoekt momenteel aanwijzingen die wijzen op mogelijke brandstichting in alle drie de gevallen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haren via telefoonnummer (0591) 72100.
Tussen donderdagavond en maandagochtend is bij een schuur van een boerderij aan de Kapellenstraße in Haren ingebroken. Nadat de daders een toegangsdeur hadden opengebroken, hadden ze het blijkbaar gemunt op een tractor die binnen stond. Ze stalen het GPS-geleidingssysteem en de twee bijbehorende monitoren. De politie van Haren vraagt om informatie via telefoonnummer (05932) 72100.
Rhede
Afgelopen weekend is uit een bouwvoertuig in de omgeving van de Alte Rheder Straße brandstof gestolen. De daders openden de tankdop van een bulldozer die op een bouwplaats stond en hevelden ongeveer 250 liter diesel over. Vervolgens wisten ze ongezien met de gestolen brandstof te ontkomen. De materiële schade wordt geschat op ongeveer 500 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Papenburg via (04961) 9260.