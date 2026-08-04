Veertien jaar Eize Zingt: een muzikale zomertraditie in Sellingen

SELLINGEN – Op vrijdag 7 augustus vindt de 14e editie van Eize Zingt plaats. Samen met Hof van Sellingen organiseert Eize Hoomoedt opnieuw een sfeervolle zomeravond waarin livemuziek, ontmoeting en gezelligheid centraal staan.
Wat veertien jaar geleden begon als een muzikaal initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een vaste zomertraditie. Jaarlijks weten bezoekers uit Sellingen en de wijde omgeving het terras van Hof van Sellingen te vinden voor een ontspannen avond vol herkenbare muziek, lekker eten en drinken en vooral een gezellige sfeer.
Vanaf 18.00 uur is het terras geopend. Bezoekers zijn van harte welkom om alvast een mooi plekje uit te zoeken en te genieten van een hapje en een drankje. Het team van Hof van Sellingen zorgt samen met de foodtruck voor een gastvrije ontvangst, zodat de avond ontspannen kan beginnen. Om 20.00 uur gaat het concert van start.
Tijdens het optreden brengt Eize een afwisselend programma met bekende evergreens, Nederlandstalige klassiekers, gevoelige luisterliedjes en populaire meezingers. Van crooners tot pop en van rustige luisterliedjes tot muziek waarbij uit volle borst mag worden meegezongen: voor ieder wat wils.
Eize staat er deze avond niet alleen voor. Loes verleent haar muzikale medewerking aan verschillende nummers en vormt samen met Heddy Berndt het vertrouwde duo achter het geluid. Daarmee is ook technisch alles in goede handen.
“Dat we inmiddels de veertiende editie mogen organiseren, maakt me ontzettend trots,” vertelt Eize Hoomoedt. “Het mooiste vind ik dat mensen ieder jaar weer terugkomen. Een avond waarop je elkaar ontmoet, geniet van livemuziek, samen zingt en even de tijd vergeet. Dat is precies waar Eize Zingt voor staat. Samen met Hof van Sellingen hopen we opnieuw heel veel mensen een prachtige zomeravond te bezorgen.”
De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom om samen met familie, vrienden, buren of collega’s te genieten van een sfeervolle avond op het terras van Hof van Sellingen.
Praktische informatie
Eize Zingt – 14e editie
Vrijdag 7 augustus 2026
Hof van Sellingen – Sellingen
Terras geopend vanaf 18.00 uur
Aanvang concert: 20.00 uur
Toegang gratis
Bron: Eize Hoomoedt