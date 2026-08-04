Video: muziek/bingo en recordpoging 40 uur padellen in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – De feesttent van Sportsbar De Dribbel stond maandagavond volledig in het teken van de populaire muziekbingo. Onder het genot van een hapje en een drankje waagden honderden bezoekers een kans op één van de vele fantastische prijzen.
Zodra een bekend nummer uit de luidsprekers klonk, werd fanatiek gezocht naar de juiste vakjes op de bingokaart. De spanning liep gedurende de avond steeds verder op, waarna de gelukkige winnaars met mooie prijzen naar huis gingen. De muziekbingo is inmiddels uitgegroeid tot een van de vaste publiekstrekkers tijdens de Week der Besten.
Bij Pista Padel zijn acht sportievelingen bezig aan een bijzondere uitdaging: een recordpoging van maar liefst 40 uur onafgebroken padellen. De deelnemers begonnen in de nacht van zondag op maandag om 00:00 uur aan hun sportieve marathon en zetten alles op alles om de eindstreep op dinsdag te halen. Langs de baan kwamen regelmatig belangstellenden kijken om de spelers aan te moedigen. De recordpoging vormt één van de opvallendste onderdelen van de Week der Besten en onderstreept de groeiende populariteit van padel in Vlagtwedde.
Met een sfeervolle bingo/muziekbingo, enthousiaste deelnemers en een sportieve recordpoging was het opnieuw een dag vol beleving, gezelligheid en saamhorigheid tijdens de Week der Besten in Vlagtwedde.
GenAmedia Nieuws
Voor de app gebruikers de video: https://www.youtube.com/watch?v=hFsnlwlfqvc