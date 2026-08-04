VLAGTWEDDE – Waterspektakel Week der Besten trekt veel deelnemers en publiek
Onder prachtige weersomstandigheden streden vanavond ruim 60 deelnemers om de bekers bij het Sultan en de Dribbel Waterspektakel van de Week der Besten.
Om die beker te winnen moesten ze een parkoers afleggen door een stormbaan en na een duik in het water van de haven bij sportsbar De Dribbel en over een evenwichtsbalk in dat water via een klimnet naar de bel, het leek gemakkelijk maar één van de deelnemers vertelde dat het klimmen best moeilijk was doordat hun zwembroek zwaar omdat die vol liep met water.
Een paar honderd toeschouwers spoorden de veel jonge deelnemers flink aan.
Uiteindelijk was Wesley van Hal uit Utrecht de snelste, hij won met een tijd van 21,77 seconden.
De tweede plaats was voor Teis Huiges uit Onstwedde in 24,32 seconden en Sil Luijten uit Vlagtwedde werd derde, hij zette 27,94 seconde op de klok.
Na afloop was er in de feesttent nog een Muziekavond met DJ Oscar.
Morgen is er weer een vol programma.
Er is een Ouderenmiddag om 14:00 uur in t’ Kruispunt, om 19.30 uur een Muziekquiz bij Sportsbar de Dribbel, is er de derde dag van de Fiets driedaagse, start tussen 15.00 uur en 18.00 uur bij Jongerencentrum Bthere.
Na de pubquiz in Partycentrum Rendering is het elk jaar weer gezellig om daar te blijven tijdens de terrassenavond. Met live muziek van Koos Darwinkel.
Ook start morgenmiddag om 13.00 uur de Kermis op het marktplein, maak een ritje in de Calypso, de zweefmolen of de vliegtuigmolen, test je geluk bij de Lucky Crane, Coin Pusher of Pinkdate en laat zien wat je kunt bij de Schietsalon, Boksbal, Lijntrek/Bussen Gooien en Eendjes Vangen.
Daarnaast kun je springen op de Trampoline, een leuke herinnering maken in de Photobooth en genieten van heerlijke lekkernijen zoals verse oliebollen en suikerspinnen. Ook de Clipwheel zorgt weer voor volop spanning en vermaak.
Waterspektakel Week der Besten trekt veel deelnemers en publiek
VLAGTWEDDE – Waterspektakel Week der Besten trekt veel deelnemers en publiek