Aangenamere temperaturen op derde dag Fietsdriedaagse Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Vandaag waren de temperaturen om te fietsen een stuk aangenamer.
Op deze derde, en voor velen de laatste, dag van de Fietsdriedaagse ging de tocht via Wedde, Wessinghuizen, Pekela naar Blijham. Bij Koffiehoes Veur Mekoar in Blijham kon worden gestempeld. Ook maakten veel deelnemers van de gelegenheid gebruik om iets te nuttigen en/of naar het toilet te gaan.
Daarna ging de lange route verder in de richting van de Wedderbergen. In Wedde kon men kiezen voor een rechtstreekse route naar Vlagtwedde of een rit over onder anderen de Ter Wuppingerweg en de Kolonel Blondeelweg.
Bij Jeugdsoos Bthere werden door de deelnemers die drie dagen hebben gefietst de welverdiende medailles in ontvangst genomen. Morgen is er een inhaaldag. Dan zullen ook de deelnemers die deze week een dag niet hebben gefietst ook hun medaille krijgen. Een aantal liefhebbers gaat morgen, ondanks dat ze de drie dagen er al op hebben zitten, ook morgen nog een route fietsen. Deze gaat door Vlagtwedde en Onstwedde en omgeving.
De organisatie kijkt terug op een geslaagde 42e editie van de Fietsdriedaagse Vlagtwedde.
Foto’s: Catharina Glazenburg