Camping Boerenbont viert 20 jarig jubileum

VEELE – Camping Boerenbont in Veele heeft woensdag 5 Augustus haar twintigjarig bestaan gevierd.
Tijdens een feestelijke jubileum dag stonden de eigenaren Herman en Ella Volders samen met familie, vaste gasten en andere bezoekers stil bij twee decennia kampeerplezier in Westerwolde. Met een powerpoint presentatie werd teruggeblikt op het ontstaan van de camping. Aan de hand van foto’s en geschreven verhalen kregen bezoekers een indruk van hoe Camping Boerenbont twintig jaar geleden begon en hoe het recreatiebedrijf zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot een geliefde bestemming voor kampeerders uit binnen- en buitenland.
De activiteiten op deze open dag waren o.a. een campingquiz, muziek en sneltekenaar Johanna Veerenhuis. Gedurende de dag kwamen veel vaste gasten langs om Herman en Ella persoonlijk te feliciteren. Daarbij werden bloemen, cadeaus en felicitaties overhandigd.
Bron, foto’s en video: Aike Godlieb GenAmedia Nieuws
Voor de app gebruikers de video: https://www.youtube.com/watch?v=U9bXqz7Qtmo