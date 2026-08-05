Europese Flitsmarathon tot en met 9 augustus

REGIO – Van 3 t/m 9 augustus vindt in heel Europa de Roadpol Flitsmarathon plaats. Ook in Nederland wordt extra gecontroleerd op de maximumsnelheid.
Te hard rijden vergroot de kans op een ongeval en de gevolgen daarvan kunnen ernstig zijn.
De boodschap van de politie is eenvoudig:
– Houd je aan de snelheid.
– Pas je snelheid aan de omstandigheden aan.
– Help mee om het verkeer veilig te houden.
Niet de boete is het doel, maar dat iedereen veilig thuiskomt, aldus de politie.
Roadpol is een samenwerkingsverband met de politiekorpsen van 29 landen. Zij willen het aantal verkeersslachtoffers in Europa terugbrengen. De helft van deze landen doet mee aan de flitsmarathon, de actie wordt ook wel Speed Marathon genoemd.
Word je tijdens een flitsmarathon geflitst? Dan krijg je een boete, net zoals bij een gewone flitspaal. De boetetarieven van 2026 zijn inmiddels ook bekend. Hier vindt u een overzicht.