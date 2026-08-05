FOCUS: Levensverhalen en muziek bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Zaterdag kunt u op Groningen 1 luisteren naar het programma FOCUS: Levensverhalen en muziek. Dit wordt om 9.00 uur uitgezonden en op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur herhaald.
Deze week is Alex Vissering een Groningse singer-songwriter met een sterke band met Westerwolde te gast. Hij werkte jarenlang als muskusrattenvanger en later als communicatiemedewerker bij het waterschap. Sinds 1987 schrijft en zingt hij voornamelijk Groningstalige liedjes.
Hij is ook bekend als een van de De Troebadoers, samen met Jan Henk de Groot en Edwin Jongedijk.
Zijn grootste hit is “De Groanrepubliek”, een lied uit 2003 dat is gebaseerd op het boek De Graanrepubliek van Frank Westerman. Het nummer is uitgegroeid tot een onofficieel volkslied van Groningen en behoort tot zijn bekendste werk.
Geniet mee met muziek van o.a. Willie Nelson, David Bowie, Roling Stones.
Focus is er elke zaterdagmorgen van 09.00 tot 10.00 uur bij Groningen 1, en dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur.
Presentatie: Ricky van den Aker
Techniek: Ronnie van der Wal