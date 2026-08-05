TER APEL – Hieronder leest u een ingezonden artikel van PVV Westerwolde.

De leefbaarheid en veiligheid in Ter Apel staan zwaar onder druk door aanhoudende overlast en criminaliteit rondom het aanmeldcentrum. PVV Westerwolde-fractievoorzitter Robert Rep luidt de noodklok en deelt zijn diepe bezorgdheid over de maatschappelijke neergang van het dorp. Hij eist het definitief afschaffen van de Spreidingswet, veilige werkomstandigheden voor het COA-personeel én het direct omlaag brengen van de instroom aan de Nederlandse grenzen om het aanmeldcentrum te ontlasten.

“Het doet pijn aan mijn hart om te zien hoe ons mooie Ter Apel worstelt,” zegt Robert Rep, fractievoorzitter van de PVV Westerwolde. “Achter de voordeuren en in de winkels heerst een constante spanning. Dit gaat allang niet meer over politiek; dit gaat over de fundamentele veiligheid en het welzijn van onze eigen inwoners, ondernemers en de mensen die op de locatie moeten werken. Iedereen in Ter Apel raakt overbelast.”

Grote vraagtekens bij nieuw centrumplan

De PVV Westerwolde plaatst daarnaast grote vraagtekens bij het nieuwe centrumplan voor Ter Apel, dat bedoeld is om het imago van het dorp te herstellen en weer klanten naar de winkels te trekken. Hoewel de partij de intentie van het plan steunt, waarschuwt Rep voor valse hoop zolang de kern van het probleem niet wordt aangepakt. Rep: “Begrijp me niet verkeerd: de PVV is voorstander van dit centrumplan. Niets doen is simpelweg geen optie in deze crisis; we moeten elke strohalm aangrijpen om ons dorp overeind te houden. Maar we moeten ook realistisch zijn. Als je de rotte appel niet eerst verwijdert, zal het imago van Ter Apel nooit verbeteren. Prachtige nieuwe plannen voor het centrum hebben geen zin als de overlast en criminaliteit op straat en in de winkels blijven voortduren.

Rep: “Nieuwe bloembakken in het centrum van Ter Apel” brengen geen klanten terug zolang het op straat en in de winkels onveilig is. Ze komen pas terug als ze zich hier honderd procent veilig voelen.”

Instroom aan de grens omlaag: de enige echte oplossing

Volgens de PVV Westerwolde ligt de sleutel tot succes voor elk lokaal initiatief aan de landsgrenzen. Zolang de instroom daar niet drastisch wordt beperkt, blijft de druk op het aanmeldcentrum en het dorp onhoudbaar.

“We moeten stoppen met symptoombestrijding. De instroom moet direct omlaag aan de Nederlandse grenzen. Pas als we daar de controle terugpakken, gaat de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel structureel naar beneden. Zolang de grenzen wagenwijd openstaan, is het hier dweilen met de kraan open. Geen enkele lokale maatregel is immers opgewassen tegen zo’n massale en constante stroom mensen.” Dat hebben we deze week wel gezien in Ceuta op het Afrikaanse continent.

Spreidingswet faalt: andere gemeenten zetten hakken in het zand

De actuele situatie bewijst dat de veelbesproken Spreidingswet, zoals verwacht, totaal niet werkt. De wet lost de instroom aan de grens immers niet op, maar probeert de problemen enkel te verplaatsen. Andere gemeenten in het land weigeren echter mee te werken aan dit dwingende beleid.

“De Spreidingswet is een papieren tijger die in de praktijk volledig vastloopt,” vervolgt Rep. “Andere gemeenten kijken naar Ter Apel en zeggen logischerwijs: deze situatie willen wij absoluut niet in onze achtertuin. Zij zien de ontwrichting, de criminaliteit en de overlast, en zetten terecht de hakken diep in het zand. Het gevolg is dat Ter Apel de zwartepiet toegeworpen krijgt. De enige echte oplossing is het definitief afschaffen van deze wet en het sluiten van onze landsgrenzen voor asielzoekers. Het herverdelen van de ellende lost niets op.”

Onveiligheid op de werkvloer van het COA

De aanhoudende stroom van incidenten, agressie en intimidatie door een harde kern van asielzoekers treft niet alleen het dorp, maar zorgt ook voor een onhoudbare situatie binnen de muren van het aanmeldcentrum zelf. Het personeel van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) staat dagelijks bloot aan verbale en fysieke agressie.

“De druk op de COA-medewerkers is onmenselijk groot geworden. Zij moeten hun werk doen in een explosieve omgeving waar intimidatie en geweld de orde van de dag zijn,” benadrukt Rep. “Niemand zou met angstgevoelens naar zijn werk moeten gaan. Het is onacceptabel dat deze werknemers de dupe worden van dit falend systeem en de agressie van overlastgevers.”

Economische en maatschappelijke schade

Buiten de poorten van het centrum vechten lokale ondernemers intussen voor hun voortbestaan. Klanten blijven weg uit angst voor overlast, agressie en winkeldiefstallen zijn aan de orde van de dag.

“Ik spreek winkeliers die moedeloos worden,” geeft Rep aan. “En ik spreek moeders die hun kinderen niet meer alleen naar de sportvereniging durven te laten fietsen. De veerkracht van Ter Apel en van de mensen die er werken is bewonderenswaardig, maar de rek is er nu echt volledig uit. Het dorp en de werkvloer dreigen te bezwijken onder een last die nooit op de schouders van één enkele gemeenschap had mogen vallen.”

Oproep tot directe grensmaatregelen en intrekking van de wet

De PVV Westerwolde eist dat de landelijke politiek stopt met dit falende beleid, de Spreidingswet intrekt en per direct overgaat tot het controleren van de grenzen om deze instroom te stoppen.

“We kunnen niet blijven toekijken hoe de leefbaarheid in Ter Apel en de veiligheid van werknemers stap voor stap worden afgebroken,” besluit Rep. “Onze inwoners, onze ondernemers én het hardwerkende personeel van het COA, verdienen een veilige leef en werkomgeving en een overheid die pal voor hen staat. De Spreidingswet moet van tafel, de grenscontroles moeten omhoog, de instroom moet omlaag en de orde moet per direct hardhandig worden hersteld.”

PVV Westerwolde