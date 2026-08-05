Korte politieberichten uit de grensstreek Duitsland (update)

DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

Maandagavond werd brandweer Papenburg Untenende gealarmeerd voor een bermbrand aan de Hermann-Wagener-Straße. Bij aankomst van de hulpdiensten stond een stuk vegetatie van ongeveer 20 bij 10 meter in brand. Er werd direct begonnen met bluswerkzaamheden. Dankzij het snelle optreden van de hulpdiensten was de brand snel onder controle, waardoor verdere uitbreiding werd voorkomen.

Bunde

Maandagmiddag werd de brandweer van Bunde om 16.23 uur opgeroepen voor een brand op een akker in de Charlottenpolder. Uit eerste onderzoek blijkt dat de brand tijdens werkzaamheden met een tractor was ontstaan. Bij aankomst van de hulpdiensten stonden delen van het veld en het aangrenzende dijktalud al in brand. De eerste brandweerwagen ter plaatse – een tankwagen – kon direct het veld op rijden en onmiddellijk beginnen met blussen. Met de eigen watervoorraad werd een snelle eerste aanval ingezet. Kort daarna arriveerde een tweede brandweerwagen en ondersteunde de bemanning van de tankwagen bij de bluswerkzaamheden. Dankzij het snelle en gecoördineerde optreden van de brandweer kon verdere uitbreiding van de brand worden voorkomen.

Meppen

In het kader van de speciale tentoonstelling “Op het spoor van de waarheid – 2000 jaar misdaadbestrijding” in het Archeologisch Museum Emsland in Meppen, organiseert de politie-inspectie Emsland/Grafschaft Bentheim aanstaande zaterdag een groot evenement. Tussen 10.00 en 16.00 uur biedt de politie op de locatie An der Koppelschleuse 19A een spectaculaire blik op het dagelijkse werk en de diverse gespecialiseerde eenheden. Er zijn dienstvoertuigen uit uiteenlopende operationele en recherchegebieden te zien, evenals een voertuig voor forensisch sporenonderzoek en politiemotoren. Daarnaast kunnen bezoekers rekenen op demonstraties van politiehondengeleiders en een uitgebreid kinderprogramma. Agenten van diverse eenheden zijn aanwezig om in persoonlijke gesprekken uitleg te geven over hun werk en eventuele vragen te beantwoorden. De politie en het Archeologisch Museum Emsland hopen op een grote opkomst.

Haren

Nadat er maandag in Haren al drie berm- of veldbranden waren uitgebroken, moest de brandweer van Rütenbrock dinsdagmiddag opnieuw in actie komen. Rond 15.40 uur vatte aan de Schleusenweg opnieuw een klein deel van een veld vlam. Tegen de tijd dat de 22 hulpverleners ter plaatse kwamen, was de brand echter al geblust. Het is onduidelijk of er een verband bestaat tussen deze brand en de branden van maandag. Mogelijke getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren via (05932) 72100.

Rhede

Dinsdagmiddag brak op een talud en in een weiland aan de Zelterstraße in Rhede brand uit. De brand werd vermoedelijk veroorzaakt door vonken die ontstonden toen een maaimachine in aanraking kwam met een draadafrastering. De brandweer van Rhede rukte uit met zes voertuigen en 28 manschappen. De brandweerlieden wisten, voordat er grote schade ontstond, het vuur te blussen.

Weener

Tussen donderdag 30 juli 18.00 en maandag 3 augustus 9.00 uur is aan de Zeisigstraße in Weener een robotmaaier gestolen. De robotmaaier stond ten tijde van de diefstal in een schuurtje. De machine was door de 67 jarige eigenaar tijdelijk buiten bedrijf gesteld. Getuigen van de diefstal worden verzocht de politie van Weener te bellen.