Nazomer expositie Kunst aan de Rand van Nederland in Beerta

BEERTA – Het kunstenaarscollectief ‘Kunst aan de rand van Nederland’ is een podium voor kunstenaars in de Gronings-Duitse grensstreek. Ze willen hun veelzijdig werk aan een zo breed mogelijk publiek laten zien.
Sinds de oprichting in 2006 door ATELIERTWEE in Bad Nieuweschans, worden ieder jaar in de regio tentoonstellingen georganiseerd. Voor de derde keer in de Bartholomeüskerk in Beerta, op zaterdagen en zondagen vanaf 22 augustus t/m 27 september, van 13.00 – 17.00 uur echter niet op 29 augustus en 13 september.
De kerk staat los van de toren aan de Hoofdstraat 263 in Beerta en de toegang is gratis. Een parkeerterrein vindt U bij de supermarkt.
Open ateliers
Op zondag 20 en 27 september 2026 van 13.00 – 17.00 uur.
Op de website www.kunstaanderandvannederland.nl staat informatie over de deelnemende kunstenaars en hun werk.
Er wordt voor een afwisselend aanbod gezorgd, zowel in stijl als in materiaalgebruik. Er is een veelheid van bekende en minder voor de hand liggende technieken, zoals Raku gestookt keramiek, glas, hout – papier- en textielobjecten, oliekrijtpastels, acryl- en olieverfschilderijen, tekeningen, gemengde technieken en collages.
Geniet bij de atelierroute onderweg van het boeiende landschap.
Willem van der Sanden