VLAGTWEDDE – Nostalgie en gezelligheid troef op Seniorenmiddag Week der Besten en het was genieten voor de jeugd op de kermis
Geen records en duurprestaties vanmiddag maar nostalgie en gezelligheid voor de bezoekers van de Seniorenmiddag van de Week der Besten.
Handelsvrouwen Nel en Sien kwamen langs met hun handkar vol vintage.
Niet om te verkopen, maar om de vele verhalen en herinneringen van vroeger die naar boven kwamen. Denk aan curiosa zoals een snijbonenmachine, oude koffiemolen, een zakketel en ene oude motorhelm, deze werd nog even opgezet door echte (oud) motorcoureur die zo’n hel vroeger ook droeg tijdens zijn races.
Ook Duo Gezellig was aanwezig en sloot de middag af met bekende Nederlandse, Duitse en Engelse liedjes.
Vooral de jeugd vermaakte zich intussen op de vanmiddag geopende kermis en genoot vooral van de een ritje in de Calypso, de zweefmolen of de vliegtuigmolen.
Ook de oliebollen en de andere lekkernijen lagen al weer in de vitrine.
Het terras bij Partycentrum werd in gereedheid gebracht voor de programma’s van vanavond zoals de pubquiz en een gezellige muzikale avond.
Voor de pubquiz is de inschrijving gesloten, de maximum aantal deelnemers is al geruime tijd bereikt.
Ook de muziekquiz bij de Dribbel vindt plaats vanavond, ook daar kunnen geen deelnemers meer bij.
Nostalgie en gezelligheid troef op Seniorenmiddag Week der Besten en het was genieten voor de jeugd op de kermis
VLAGTWEDDE – Nostalgie en gezelligheid troef op Seniorenmiddag Week der Besten en het was genieten voor de jeugd op de kermis