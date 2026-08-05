ReumActief houdt herfstwandeling in Schoonloo

SCHOONLOO, MUSSELKANAAL – Op zaterdag 20 september vindt in Schoonloo de herfstwandeling plaats. Deze hoort bij het zogeheten vierseizoenen wandelcircuit in de Drentse Monden, Kanaalstreek en regio. De organisatie is in handen van patiënten vereniging ReumActief Musselkanaal.
Wandelaars kunnen kiezen uit 4 routes met een lengte van 3, 5, 10 of 15 kilometer. De wandeling is voor iedereen toegankelijk. Ook voor mensen met fysieke aandoeningen of verstandelijke beperkingen zijn de routes goed te doen.
Inschrijven kan vanaf heden via www.reumactief.info/wandeling.
Na-inschrijving kan op zaterdag 20 september vanaf 9:00 uur bij Stichting Dorpshuis De Zevenster. Dit zal ook het start- en eindpunt van de wandeling zijn.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Annelies Groenhof 06-25312009.
Bron: Bestuur ReumActief