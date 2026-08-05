Stichting Op-StapBus met 10 bussen naar Bad Zwischenahn

WINSCHOTEN – De Stichting Op-StapBus Zuidoost – Groningen is verdeeld over 2 dagen naar Bad Zwischenahn geweest. Hier hebben ze een prachtige rondvaart gemaakt over het Zwischenahner Meer.
Na uitgifte van het boekje werd al snel duidelijk dat er veel animo was voor dit uitje. Binnen enkele uren zaten alle 5 bussen vol. In eerste instantie werden mensen op een reservelijst geplaatst maar deze werd ook snel gevuld. Gelukkig konden ze een week later ook op de boot terecht waardoor de stichting alle mensen op de reservelijst blij konden maken, om een week later de rondvaart te beleven. Al met al zijn ze dus met totaal 90 mensen die kant op gegaan.
De Stichting Op-StapBus Zuidoost – Groningen organiseert dagelijks activiteiten voor 55+’ers om eenzaamheid tegen te gaan en sociale contacten te bevorderen. Hiervoor wordt een programmaboekje uitgegeven waar deelnemers zich voor kunnen opgeven. Ze worden dan bij huis opgehaald en ook weer bij huis afgezet.
Het was in Bad Zwischenahn een zeer geslaagde dag met veel tevreden gezichten. Na de wandeling werden de busjes weer klaargezet om de mensen via een mooie tocht weer veilig thuis af te zetten. De vrijwillige chauffeur wordt vriendelijke uitgezwaaid wanneer er weer een tevreden deelnemer thuis werd afgezet.
Bron en foto’s: Stichting Op-StapBus Zuidoost – Groningen