Twee natuurbrandjes kort na elkaar in Veendam

VEENDAM – In Veendam was vanmiddag twee keer sprake van een natuurbrandje.
De brandweer van Veendam is woensdagmiddag rond 14.58 uur uitgerukt voor een kleine natuurbrand aan de Fauna in Veendam. Het vuur ontstond in een stuk groen waar nog boomaval van de recente storm lag te wachten op afvoer. Door de droogte kon dit snel ontbranden. De brandweer heeft het brandje afgeblust en had de situatie snel onder controle. Er was geen sprake van uitbreiding.
Om 15.15 uur volgde een tweede melding aan de Kaap de Goede Hoop. Voor deze inzet werd de brandweer van Nieuwe Pekela gealarmeerd, maar deze inzet werd direct teruggetrokken.
Volgens een buurtbewoner ging het om een klein coniferenbrandje, vermoedelijk ontstaan door onkruid branden. Bewoners hebben het vuur zelf geblust, waarna de brandweer een controle heeft uitgevoerd.
Info en foto’s: Kuiper Fotografie