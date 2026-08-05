Video: Recordpoging 40 uur padellen tijdens Week der Besten

VLAGTWEDDE – De recordpoging om veertig uur onafgebroken te padellen tijdens de Week der Besten is met succes voltooid. De deelnemers hielden het volledige etmaal plus zestien extra uren vol en bereikten daarmee hun doel onder toeziend oog van supporters, familieleden en belangstellenden.
De uitdaging vond plaats op de banen van Pista Padel en stond volledig in het teken van doorzettingsvermogen, sportiviteit en saamhorigheid. Gedurende de veertig uur wisselden de deelnemers elkaar volgens een strak schema af, waarbij ook in de nachtelijke uren onafgebroken werd doorgespeeld. Ondanks vermoeidheid en de fysieke belasting bleef de sfeer gedurende de recordpoging uitstekend. Regelmatig kwamen bezoekers een kijkje nemen om de sporters aan te moedigen.
Ook vrijwilligers zorgden ervoor dat alles rondom de recordpoging soepel verliep, van de verzorging van de spelers tot de organisatie langs de baan. Na precies veertig uur klonk het eindsignaal en konden de deelnemers onder luid applaus de rackets neerleggen. Daarmee werd de bijzondere sportieve prestatie officieel voltooid.
Video: Aike Godlieb, GenAmedia Nieuws
Voor de app gebruikers de video: https://www.youtube.com/watch?v=tppW579qWEA&t=48s