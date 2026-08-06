500ste pleziervaartuig van 2026 vaart Veendam binnen

VEENDAM – Donderdagmiddag voer omstreeks 13.15 uur het 500ste pleziervaartuig van 2026 de haven aan de Molenstreek in Veendam binnen. Wethouder Frans Kooistra verwelkomde namens de gemeente Veendam de opvarenden met een Veendam tas met inhoud en een bos bloemen.
De gelukkige vaarrecreanten zijn het Duitse echtpaar Winfried (74) en Marianne Berg (68) uit het Duitse Nürnberg met aan boord hun 10-jarige labrador Ben. Met pleziervaartuig `Seute Deern` maken ze een rondreis door Noord-Nederland.
Veendam is voor het echtpaar niet onbekend. `Het is hier gemoedelijkheid` aldus Winfried die van plan is om zeker nog een paar dagen in Veendam te blijven.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Hemmo Kuiper