50e editie Fiets Drie Daagse Sellingen feestelijk afgesloten

SELLINGEN – De 50e editie van de Fiets Drie Daagse Sellingen is vandaag feestelijk afgesloten.
De jubileumeditie van de Fiets Drie Daagse Sellingen was extra bijzonder, omdat ook de Vereniging Bevordering Toerisme (VBT) dit jaar haar 70-jarig bestaan viert. Daarmee stond Sellingen deze week volledig in het teken van fietsen, ontmoeting en gezelligheid.
Maandag stapten 245 deelnemers op de fiets om te genieten van mooie routes rond Sellingen en in de Duitse grensstreek. Ter gelegenheid van beide jubilea presenteerde de VBT een nieuw cultuurhistorisch wandel- en fietsrouteboekje. Hierin worden bezoekers langs bijzondere locaties en verhalen uit Sellingen en de omgeving geleid. Zo bood het evenement niet alleen volop recreatie, maar ook de mogelijkheid om kennis te maken met de rijke geschiedenis van Westerwolde.
Maar aan alles komt een einde; zo ook aan deze editie van de Fiets Drie Daagse Sellingen. Onderweg kregen de deelnemers een ijsje en bij terugkomst in Sellingen een welverdiende speciale medaille. Bij Hof van Sellingen werden ze muzikaal onthaald.
Foto’s: Johannes Velthuis