Celstraf voor “behulpzame buurman” na misbruik van jonge kinderen

STADSKANAAL – Een 55-jarige man uit Stadskanaal is door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, wegens seksueel misbruik van drie jonge meisjes en het bezit van een grote hoeveelheid beeldmateriaal van kindermisbruik.

Volgens de rechtbank maakte de man misbruik van het vertrouwen dat ouders in hem stelden. Hij trad in zijn woonwijk op als oppas en ving regelmatig kinderen op. De slachtoffers waren tussen de vier en acht jaar oud. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de verkrachting van één meisje en aan seksueel misbruik van twee andere minderjarigen. Daarnaast werden duizenden afbeeldingen en video’s van kindermisbruik op zijn gegevensdragers aangetroffen, waaronder beelden van enkele slachtoffers.

Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging geëist. De rechtbank kwam tot een lagere straf omdat een deel van de tenlastegelegde feiten niet bewezen werd geacht. Ook zag de rechtbank onvoldoende grond om tbs op te leggen, omdat niet kon worden vastgesteld dat de verdachte tijdens het plegen van de feiten leed aan een psychische stoornis.

Na zijn detentie blijft de man onder toezicht van de reclassering. Hij moet zich laten behandelen en mag geen contact hebben met minderjarigen. Daarnaast zijn meerdere bijzondere voorwaarden opgelegd om herhaling te voorkomen.

Het politieonderzoek begon begin 2025 nadat signalen waren binnengekomen over mogelijk seksueel misbruik van kinderen in de wijk. De verdachte werd kort daarna aangehouden en zat sindsdien in voorlopige hechtenis.