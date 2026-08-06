DJ’s Silent Disco Vlagtwedde bekend

VLAGTWEDDE – Zaterdag 8 augustus is de Silent Disco van de Week der Besten in Vlagtwedde. Inmiddels zijn de namen van de DJ’s bekend.
De winkeliersgroep in Vlagtwedde organiseert de Silent Disco in het kader van de “wensdiscobal”.
Deze discobal, waarop mensen een wens kunnen plakken (voor 3.00 euro en verkrijgbaar op de braderie of zaterdag bij de Vlagtwedder winkeliers) hangt boven de dansvloer op het plein achter p.c. Rendering. Er kan een hoofdtelefoon worden gehuurd voor 2.50 euro en dan kun je 15 minuten dansen op de muziek van 1 van de 3 dj’s naar eigen keuze. Na 15 minuten wordt er dan weer gewisseld.
Het geld van de verhuur van de hoofdtelefoons komt bij het opgebrachte geld van de “wensdiscobal”. De winkeliers hopen dan 1 of meerder wensen in vervulling te kunnen laten gaan.
Vandaag zijn de 3 DJ’s bekend gemaakt. Het gaat om:
Oscar Bolsenbroek
Jan Hebers
Gert Huttinga
De Silent Disco start vanaf 20.00 uur, op het plein achter pc Rendering. Er zijn 4 rondes van 15 minuten.
Aansluitend is er het muziekfeest op het plein en de beachparty. In de tussentijd kun je ook nog naar de kermis.
Henk Vieregge