VLAGTWEDDE – Nu in Vlagtwedde de Week Der Besten vol aan de gang is met het thema ‘Disco Fever’ wil Groningen 1 natuurlijk niet achterblijven!
Van vrijdag 09.00 uur tot en met zondag 18.00 uur staat Groningen 1 volledig in het teken van de grootste discohits aller tijden. Maak je klaar voor een weekend vol onvergetelijke klassiekers, dansbare favorieten en de muziek die generaties heeft verbonden.
Drie dagen lang hoor je de grootste discohits uit de vervlogen tijden, afgewisseld met verrassende nummers van nu die duidelijk zijn geïnspireerd door de gouden jaren van de disco. Van iconische artiesten als Earth, Wind & Fire, Chic, Donna Summer, Bee Gees en Kool & The Gang tot hedendaagse tracks met die herkenbare funky sound: het komt allemaal voorbij.
Of je nu thuis bent, onderweg, op de camping of aan het werk, het Disco Weekend op Groningen 1 zorgt voor de perfecte soundtrack van jouw weekend. Verwacht heel veel mooie herinneringen en natuurlijk volop dansbare hits.
Het Disco Weekend is te horen van vrijdag 09.00 uur tot en met zondag 18.00 uur, bij Groningen 1.
* Op zondagmorgen wordt het Disco Weekend onderbroken van 09:00 t/m 12:00 voor de religieuze programmering.
Groningen 1 presenteert: een swingend Disco Weekend!
VLAGTWEDDE – Nu in Vlagtwedde de Week Der Besten vol aan de gang is met het thema ‘Disco Fever’ wil Groningen 1 natuurlijk niet achterblijven!