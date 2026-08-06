Kinderen genieten van disco en springkussens tijdens kindermiddag Week der Besten in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Op sportpark De Barlage in Vlagtwedde stond donderdagmiddag alles in het teken van plezier tijdens de jaarlijkse kindermiddag van de Week der Besten bij voetbalvereniging Westerwolde. Het evenement trok veel kinderen die zich volop vermaakten.
Het thema van de kindermiddag was Disco Fever. De organisatie had de kantine speciaal omgetoverd tot een gezellige disco, waar kinderen samen met hun vriendjes en vriendinnetjes konden dansen op hun favoriete muziek. Dat bleek voor velen één van de hoogtepunten van de middag.
Ook buiten was er volop vertier. Op het sportpark stonden verschillende springkussens opgesteld, geschikt voor kinderen van alle leeftijden. Daarmee was er voor iedereen genoeg te beleven.
De organisatie zorgde bovendien voor gratis ranja voor alle bezoekers en de toegang tot de kindermiddag was geheel gratis. Daarnaast konden de kinderen genieten van allerlei lekkernijen die te koop waren.
Met een combinatie van muziek, spel en gezelligheid was de kindermiddag opnieuw een geslaagd onderdeel van de Week der Besten bij voetbalvereniging Westerwolde.
Video: Aike Godlieb GenAmedia Nieuws
Foto’s: Catharina Glazenburg
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