Tweede Zomermarkt in centrum Stadskanaal

STADSKANAAL – Na een succesvolle eerste editie organiseert Centrum Stadskanaal op donderdag 13 augustus opnieuw een Zomermarkt. De markt vindt van 12.00 tot 20.00 uur plaats op de Europalaan, Navolaan en in de Kanaalpassage. Tijdens de eerste editie kwamen veel mensen naar het centrum en was het gezellig druk. De toegang tot de Zomermarkt is gratis.
Ruim 60 kramen
Voor de Zomermarkt hebben zich inmiddels ruim 60 deelnemers aangemeld. Marktkooplieden en particulieren bieden nieuwe, tweedehands en zelfgemaakte artikelen aan. Het aanbod bestaat onder meer uit kleding, speelgoed, boeken, woonaccessoires, huishoudelijke artikelen, sieraden en decoratie.
Livemuziek en kinderplein
Wim & Miranda, Rieks Schuring en Ben de Banjoman verzorgen tijdens de Zomermarkt livemuziek in het centrum. Op het plein voor Gaijess Barbers is van 12.30 tot 17.30 uur een kinderplein. DJ Jeroen & Kaatje verzorgen hier een minidisco en ook Flip, Flap en Joris zijn van de partij. Kinderen kunnen zich daarnaast vermaken op het springkussen.
Bron: Carin Heutinck