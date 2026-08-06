VLAGTWEDDE – Vier winkeliers in Vlagtwedde van start met 24 uursactie in Week der Besten
Vanavond werd bij de start van de “Blind vertrouwen” spel in de Schoolstraat ook de “24 uurs winkeliersactie” geopend.
Dat gebeurde door de vier deelnemende winkeliers die vanaf donderavond zeven uur tot vrijdagavond open zijn en daar bijzondere acties hebben georganiseerd.
Deelnemers aan de actie zijn “Frey Oogzorg” tijdens deze actie is er een korting van 10% op zowel montuur en glazen.
“Bloemen en Kadoboetiek Agnes-FLeur” doet mee met meerdere activiteiten, er staat een rad van fortuin in de winkel waarmee verschillende kortingen kunnen worden gewonnen, donderdag werd begonnen met een workshop “toef” maken.
Ook “Gek op Wol” doet mee en startte met een workshop, vrijdag is er van 00.01 tot 6.00 uur een koopjesmarkt.
Vrijdagochtend vanaf 8.30 uur gaan is er “dromenvangers maken”. Deze workshop is voor kinderen vanaf 8 jaar.
Bij de Blokker startte een flinke groep om zeven uur vrijdagavond met de actie om zo veel mogelijk puzzels te maken in 25 uur.
Vier winkeliers in Vlagtwedde van start met 24 uursactie in Week der Besten
VLAGTWEDDE – Vier winkeliers in Vlagtwedde van start met 24 uursactie in Week der Besten