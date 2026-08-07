Bijzondere gedeeltelijke zonsverduistering op 12 augustus: kijk veilig naar een zeldzaam natuurverschijnsel

WESTERWOLDE, REGIO – Op woensdagavond 12 augustus is boven Nederland een indrukwekkende gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Rond het hoogtepunt wordt ongeveer 90 procent van de zon door de maan afgedekt. Zo’n grote verduistering was vanuit Nederland voor het laatst zichtbaar in 1999. De eerstvolgende verduistering van vergelijkbare omvang laat vervolgens weer tientallen jaren op zich wachten.

De verduistering begint rond 19.16 uur, bereikt omstreeks 20.11 uur haar grootste omvang en eindigt rond 21.03 uur. De exacte tijden kunnen per locatie enkele minuten verschillen. Omdat de zon tegen de avond laag aan de westelijke horizon staat, is een open plek met vrij uitzicht de beste locatie om het verschijnsel te bekijken.

Bescherm je ogen

Hoewel een groot deel van de zon wordt bedekt, blijft rechtstreeks naar de zon kijken gevaarlijk. Het felle zonlicht kan het netvlies blijvend beschadigen, zonder dat dit direct merkbaar is. Oogartsen adviseren daarom uitsluitend gebruik te maken van een goedgekeurde eclipsbril met het internationale ISO 12312-2-keurmerk.

Een gewone zonnebril, hoe donker ook, biedt onvoldoende bescherming. Ook geïmproviseerde hulpmiddelen zoals cd’s, dvd’s, fotonegatieven of donker glas zijn onveilig en kunnen ernstige oogschade niet voorkomen.

Let extra op kinderen

Kinderen zijn vaak nieuwsgierig naar een zonsverduistering en kijken sneller rechtstreeks naar de zon. Laat hen daarom alleen onder toezicht kijken en zorg ervoor dat zij eveneens een goedgekeurde eclipsbril dragen.

Kijken met een telescoop of verrekijker

Wie de verduistering met een telescoop, verrekijker of camera wil bekijken, moet een speciaal zonnefilter vóór de lens plaatsen. Alleen een eclipsbril dragen is daarbij niet voldoende en kan zelfs extra gevaarlijk zijn.

Unieke kans

Na 12 augustus zijn er de komende jaren nog wel gedeeltelijke zonsverduisteringen zichtbaar vanuit Nederland, maar die zullen aanzienlijk kleiner zijn. Een verduistering waarbij opnieuw ongeveer 90 procent van de zon wordt afgedekt, wordt pas in 2081 verwacht.

Wie het weer mee heeft, kan dus op 12 augustus genieten van een bijzonder natuurverschijnsel dat voor veel mensen slechts één keer in hun leven zo spectaculair zichtbaar zal zijn.