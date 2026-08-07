VLAGTWEDDE – Braderie Week der Besten trekt veel bezoekers
Al heel vroeg in de middag stroomden de straten waar de braderie van de Week der Besten in Vlagtwedde werd gehouden vol met bezoekers.
Het duurde dan ook niet lang dat ook de terrassen vol zaten.
Het aanbod van de marktkooplui was divers, er was genoeg te zien en te koop.
Ook het weer en de sfeer waren uitstekend en brachten weer veel oud Vlagtwedders naar deze braderie, zodat het bijna een reünie leek.
Braderie Week der Besten trekt veel bezoekers
Foto: Geert Smit
VLAGTWEDDE – Braderie Week der Besten trekt veel bezoekers