Centrum Stadskanaal kleurt groen-wit tijdens FC Groningen Fandag

STADSKANAAL – Op vrijdag 14 augustus staat het centrum van Stadskanaal in het teken van de FC Groningen Fandag. Van 10.00 tot 16.30 uur verandert de Europalaan in een voetbalplein. Hier vinden verschillende activiteiten plaats voor fans en voetballiefhebbers.
Voetbalactiviteiten en Future Stars
Deelnemers kunnen bij het gatendoek en het reusachtige dartboard hun schotvaardigheid testen. Ook is er een pannakooi waar techniek, snelheid en balbeheersing centraal staan. Future Stars is van de partij en er is deze dag volop merchandise van FC Groningen verkrijgbaar.
Groby, speurtocht en winacties
Voor de jongste supporters is er een ontmoeting met mascotte Groby, die graag met hen op de foto gaat. Verder is er een speurtocht en zijn er verschillende winacties. De fandag heeft een mooi, afwisselend programma voor jong en oud.
Bron: Carin Heutinck