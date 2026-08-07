Dit zijn de gasten en onderwerpen in het programma Brunchroom

GRONINGEN 1 – Morgen, zaterdag, kunt u bij Groningen 1 weer luisteren naar het programma Brunchroom.
Vanaf 11.00 uur kunt u zaterdag twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Naast de vaste items als de krantenkoppen, de activiteitenagenda en de geschiedenis van 8 augustus besteden we aandacht aan het eerste Pekelder internationale filmfestival en de rondleidingen op 15 en 19 augustus in het voedselbos de Pelgrim in Bellingwolde. We lopen met Bas Broekhuis door het programma van het Openluchttheater in Sellingen en we horen over de recreatieve fietstocht van stichting K6 Tegen Kanker. Deze aflevering van Brunchroom valt in de Groningen1 marathon uitzending Disco fever: de muziek is dus disco.
Presentator: Henk Guchelaar.
(De uitzending van Dieverdoatsie komt te vervallen)