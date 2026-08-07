VLAGTWEDDE – Geesje Godlieb vestigt record met 24 uur legpuzzels maken bij Blokker in Vlagtwedde
Gisteravond om zeven uur begon Geesje Godlieb met een heleboel ondersteuning aan het leggen van puzzels in de Blokker in Vlagtwedde, dit in het kader van de 24 uurs actie in de Week der Besten van de Winkeliersgroep van Vlagtwedde.
Doel was om dit 24 uur vol te houden, uiteraard was de ondersteuning erg welkom en dat was ook erg goed. Tot ongeveer half vier waren en continu 12 tot 15 mensen om te helpen. Om een uur of 4 gingen de laatsten weg en rond 6.15 uur kwam het langzaam weer op gang.
Ook de hele dag waren er mensen die mee hebben geholpen. Dat resulteerde in 12 puzzels die werden voltooid, met totaal zo’n 10.000 stukjes.
Vanavond om zeven uur legde zij, opmerkelijk fit, de laatste stukjes op hun plaats en werd zij gehuldigd door een delegatie van het bestuur van de Week der Besten met een mooie oorkonde en Henk Vieregge overhandigde haar een presentje.
Of de familie Vieregge voldoende slaap heeft gehad is niet bekend.
Geesje Godlieb vestigt record met 24 uur legpuzzels maken bij Blokker in Vlagtwedde
VLAGTWEDDE – Geesje Godlieb vestigt record met 24 uur legpuzzels maken bij Blokker in Vlagtwedde