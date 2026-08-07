Geslaagde veertiende editie van Eize Zingt in Sellingen

SELLINGEN – Het terras van Hof van Sellingen vormde vrijdagavond het decor voor de veertiende editie van Eize Zingt. Het werd een sfeervolle en geslaagde zomeravond, waarbij het publiek volop genoot van de muziek, de gezelligheid en de ontspannen sfeer.

Wat veertien jaar geleden begon als een muzikaal initiatief van Eize Hoomoedt, is inmiddels uitgegroeid tot een vaste zomertraditie in Sellingen. Ook dit jaar wisten bezoekers uit Sellingen en de wijde omgeving het Hof van Sellingen te vinden voor een avond vol livemuziek en gezelligheid.

Vanaf het begin van de avond liep het terras gezellig vol. Onder het genot van een hapje en drankje konden de bezoekers zich opmaken voor het optreden dat om 20.00 uur van start ging.

Eize bracht een gevarieerd programma met bekende evergreens, Nederlandstalige klassiekers, luisterliedjes en populaire meezingers. De afwisseling tussen rustige nummers en herkenbare muziek zorgde ervoor dat het publiek zich geen moment hoefde te vervelen. Er werd aandachtig geluisterd, maar uiteraard ook volop meegezongen.

Muzikale samenwerking

Eize stond er deze avond niet alleen voor. Loes Berndtverleende haar muzikale medewerking aan verschillende nummers en zorgde daarmee voor een mooie aanvulling op het optreden. Heddy Berndt zorgde ervoor dat ook technisch alles soepel verliep.

De combinatie van muziek, de gemoedelijke sfeer en het publiek dat zichtbaar genoot, maakte de veertiende editie van Eize Zingt tot een geslaagde avond.

Veertien jaar Eize Zingt laat zien dat het evenement inmiddels stevig verankerd is in de zomeragenda van Sellingen. De vele bezoekers die ook deze editie weer naar Hof van Sellingen kwamen, genoten samen van een avond waarin ontmoeting, muziek en gezelligheid centraal stonden.

De veertiende editie zit erop, maar gezien het enthousiasme van het publiek lijkt één ding duidelijk: Eize Zingt blijft een geliefde zomertraditie in Sellingen.

Foto’s: Johannes Velthuis