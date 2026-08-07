Groningen 1 brengt tijdens Week der Besten een volledig disco-weekend

VLAGTWEDDE – De feestvreugde van de Week der Besten beperkt zich dit jaar niet alleen tot de straten van Vlagtwedde. Ook op de radio staat alles in het teken van Disco Fever. Groningen 1 past de muziekprogrammering volledig aan het thema van de feestweek aan en draait van vrijdagmorgen tot en met zondag 18.00 uur uitsluitend disco.

Het thema van de Week der Besten is dit jaar Disco Fever. In aanloop naar de feestweek hebben buurten en straten in Vlagtwedde opnieuw veel tijd gestoken in het bouwen van decoraties en versieringen die aansluiten bij het thema. Bezoekers worden ondergedompeld in de sfeer van de jaren zeventig en tachtig, met kleurrijke creaties, spiegelbollen en een nostalgische knipoog naar het discotijdperk.

Om daarbij aan te sluiten kiest Groningen 1 voor een bijzondere programmering. Gedurende het hele weekend maken de gebruikelijke muziekformaten plaats voor een selectie van de grootste discohits. Luisteraars horen klassiekers van onder meer Bee Gees, Chic, Earth, Wind & Fire, Donna Summer, Gloria Gaynor, Sister Sledge, Kool & The Gang en The Trammps. Ook minder bekende disco- en funkplaten krijgen een plek in de uitzendingen.

Volgens de omroep past het themaweekend uitstekend bij haar rol als streekomroep. “De Week der Besten is één van de grootste en meest sfeervolle evenementen in onze regio. Met een volledig disco-weekend willen we niet alleen aansluiten bij het thema, maar ook de feestelijke sfeer hoorbaar maken voor iedereen die thuis, onderweg of op het werk luistert.”

De speciale programmering is niet alleen te beluisteren in oost Groningen, maar ook ver daarbuiten. Groningen 1 is te ontvangen via FM 106.5, 106.6, 107.0 en 107.3, via DAB+ kanaal 8C, op de digitale radio van Ziggo en KPN en via de online livestream. Daardoor kunnen ook oud-inwoners van de regio en andere liefhebbers van disco wereldwijd meeluisteren.

Naast de aangepaste muziekprogrammering besteedt Groningen 1 gedurende de feestweek aandacht aan de activiteiten in en rond Vlagtwedde. De omroep doet verslag van de festiviteiten en brengt bezoekers en luisteraars op de hoogte van het laatste nieuws vanaf het feestterrein.

Met de speciale uitzendingen vormt Groningen 1 dit weekend de muzikale soundtrack van de Week der Besten. Van de eerste plaat op vrijdagochtend tot de laatste discoklassieker op zondag om 18.00 uur staat de zender volledig in het teken van Disco Fever.

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