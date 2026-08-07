VLAGTWEDDE – Historische TT Vlagtwedde maakt zich op voor de 29e editie



Op zaterdag 22 augustus 2026 staat Vlagtwedde opnieuw volledig in het teken van historische motorsport, de Historische TT Vlagtwedde beleeft dan alweer haar 29e editie.

Van 10.00 tot 18.00 uur kunnen liefhebbers genieten van een dag vol historische motoren, spectaculaire demo-races en nostalgische voertuigen.

Na de zeer positieve reacties op de 28e editie van vorig jaar is de organisatie vol enthousiasme begonnen aan de volgende editie.

Bezoekers, deelnemers en liefhebbers spraken vorig jaar lovend over de sfeer, de historische motoren en de bijzondere combinatie van motorsport en nostalgie.

Die sfeer wil de organisatie graag ook dit jaar weer neerzetten.

Historische motoren en spectaculaire demo-races

In samenwerking met CRT worden gedurende de dag verschillende demo-races verreden met historische racemotoren.

Het startveld is bijzonder gevarieerd: van 50cc tot 500cc, met zowel klassieke solomotoren als oldtimers en zijspannen.

De motoren hebben allemaal een bouwjaar van vóór 1970, waardoor bezoekers een prachtig beeld krijgen van de motorsport uit vervlogen tijden.

De dag begint om 10.00 uur met de trainingen.

Om 11.40 uur wordt de training onderbroken voor de officiële opening, waarbij ook wethouder Giny Luth aanwezig zal zijn.

Om 12.30 uur gaat de eerste manche van de demo-races van de diverse klassen van start.

De tweede manche volgt om 15.00 uur. Om 17.30 uur wordt de dag afgesloten met de prijsuitreiking.

Meer dan alleen motorsport

Naast de races is er volop te beleven.

Op het terrein zijn diverse historische brandweervoertuigen te bewonderen, waarmee de organisatie het historische karakter van het evenement verder versterkt.

Ook aan de bezoekers is gedacht.

Op het horecaplein kunnen bezoekers terecht voor een hapje en een drankje.

Er zijn toiletten aanwezig en het evenement is invalide toegankelijk.

Om het circuit en het rennerskwartier goed met elkaar te verbinden, rijden er bovendien twee shuttle-bussen tussen beide locaties.

Bezoekers kunnen hierdoor gemakkelijk van het circuit naar het rennerskwartier en weer terug.

De entree bedraagt € 5,- per persoon, kinderen hebben gratis toegang.