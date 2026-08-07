Kampvuurconcert in Nieuwe Pekela zorgt voor warme muzikale avond vol herkenning

NIEUWE PEKELA – Een kleine vijftig muziekliefhebbers kwamen vrijdagavond 7 augustus naar de Lutherse kerk in Nieuwe Pekela voor het jaarlijkse Kampvuurconcert. Hoewel er vanwege de aanhoudende droogte en het daarmee samenhangende brandgevaar geen echte kampvuren mochten worden ontstoken, wist de organisatie toch een sfeervolle en warme setting te creëren.

De vuurkorven, die normaal gesproken het beeld van een kampvuuravond bepalen, werden dit jaar voorzien van sfeerlampjes. Het zachte licht zorgde voor een bijzondere ambiance rondom de kerk en gaf de avond alsnog het vertrouwde en intieme karakter waar het Kampvuurconcert om bekendstaat.

Vanaf 20.15 uur kwamen de bezoekers binnen en om 20.30 uur begon het muzikale programma. De muzikale invulling was in handen van Klaas Spekken en Fenny Hoekstra, met Joost Verbeek op gitaar. Samen brachten zij een prachtig en gevarieerd programma met een grote diversiteit aan nummers.

Het publiek werd meegenomen op een muzikale reis langs verschillende tijden en stijlen. Bekende klassiekers zoals “House of the Rising Sun”, dat in 1964 wereldberoemd werd door The Animals, zorgden voor herkenning en sfeer. Ook “Take Me Home, Country Roads” van John Denver en “Let It Be” van The Beatles kregen een warme en sfeervolle uitvoering.

Naast deze internationale klassiekers was er ook volop aandacht voor de eigen streek. De muziek van Ede Staal mocht tijdens deze avond niet ontbreken. Zijn karakteristieke Groningse liederen zorgden voor een bijzondere verbondenheid met het publiek en benadrukten de lokale sfeer van het evenement.

Juist de combinatie van bekende wereldhits en Groningse muziek maakte het programma zo veelzijdig. Van de krachtige klanken van The Animals, de nostalgie van John Denver en The Beatles tot de herkenbare teksten van Ede Staal: ieder nummer kreeg binnen deze intieme setting zijn eigen betekenis.

De stemmen van Klaas Spekken en Fenny Hoekstra, samen met de gitaarbegeleiding van Joost Verbeek, vormden een prachtige combinatie. Er werd aandachtig geluisterd, meegezongen en zichtbaar genoten. De kleinschalige opzet zorgde ervoor dat de bezoekers dicht bij de muzikanten zaten en de avond een persoonlijk karakter kreeg.

Hoewel de vlammen van het kampvuur dit jaar ontbraken, was de warmte van de avond volop aanwezig. De sfeerverlichting in de vuurkorven, de muziek en de ontmoeting tussen mensen zorgden voor precies die bijzondere sfeer waar het Kampvuurconcert voor staat.

De organisatie kan terugkijken op een geslaagde editie. Met een sfeervolle locatie en een veelzijdig muzikaal programma werd bewezen dat een bijzondere avond niet groot hoeft te zijn om indruk te maken.

Freddy Stötefalk