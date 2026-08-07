DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Donderdagavond werd de politie gealarmeerd voor een incident aan de Nagelshof. Volgens getuigen had daar een ruzie en een geval van huiselijk geweld plaatsgevonden. Terwijl agenten ter plaatse onderzoek deden, probeerde een 36-jarige man een groep jongeren aan te vallen. Toen agenten ingrepen, verzette de man zich zo hevig dat een 28-jarige politieagent lichtgewond raakte. De 36-jarige werd meegenomen naar het politiebureau en bracht de rest van de nacht in een politiecel door. Uit een ademtest bleek een alcoholpromillage van 3,41. De man wordt nu strafrechtelijk vervolgd voor diverse feiten, waaronder verzet tegen politieambtenaren en het toebrengen van lichamelijk letsel.
In de nacht van woensdag op donderdag is aan de Schützenstraße bij een bedrijfsbus ingebroken. Het voertuig stond tussen woensdag 18.00 uur en donderdag 06.50 uur op een terrein bij de kruising met de Hafenstraße geparkeerd. De daders stalen bouwmachines, gereedschap en andere bouwmaterialen. Dit ter waarde van ongeveer 5.000 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Meppen via telefoonnummer (05931) 9490.