Mevrouw Drenth blij met gewonnen e-bike van Tweewielercentrum Jac. Sulter

VEENDAM, MUNTENDAM – Gistermiddag mocht mevrouw José Drenth uit Muntendam bij Tweewielercentrum Jac. Sulter haar gewonnen e-bike in ontvangst nemen.
Sinds 1920 is de naam Sulter met fietsen verweven. Het was opa Jac. Sulter die in 1920 onder het merk Zwaluw in Winschoten aan de Langestraat van start ging. Jac. Sulter vertrok in 1986 uit Winschoten en vestigde zich in Veendam, waar ze inmiddels al 40 jaar gevestigd zijn aan de Kerkstraat.
Maar ook hier vindt wederom van de vierde generatie opvolging plaats. Jac. draagt eind dit jaar de zaak over aan zoon Stevan. Jac., die dan de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, blijft op de achtergrond actief. ‘`’Ik blijf me enkel dan een beetje bezighouden met het in elkaar zetten van fietsen’, aldus Jac. die één van de oudste nog actieve ondernemers is van de Parkstad.
‘In al die jaren hebben er al een heleboel fietsen onze handen gepasseerd. Van gewone fiets naar racefietsen, naar tegenwoordig de elektrische fietsen, van 300 gulden tot nu wel 3000 euro’, aldus Jac. Sulter.
Vanwege het 40 jarig Veendammer jubileum gaven ze een mooie e-bike weg. Door een bon in te leveren maakte men kans een e-bike van het merk Kalkhoff Image 3 Move ter waarde van €3.299,- te winnen. Donderdagmiddag was de prijsuitreiking. Stevan Sulter reikte de e-bike aan de gelukkige winnaar mevrouw José Drenth uit Muntendam uit.