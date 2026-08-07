Oogstfeest Onstwedde met vele oude ambachten, oogstmarkt, oldtimershow en boeren boeldag 

ONSTWEDDE – Een bezoek aan het Oogstfeest in Onstwedde biedt vermaak voor het hele gezin. Vele oude ambachten, een grote oldtimershow, een braderie met vlooienmarkt, shows met honden, diverse kinderactiviteiten en een Boeren Boeldag. Het zijn slechts enkele van de ingrediënten van het Oogstfeest, dat op zaterdag 22 augustus plaatsvindt op het Evenemententerrein aan de Wessinghuizerweg in Onstwedde.

Het Oogstfeest is een van de grootste eendaagse evenementen van de regio. Elk jaar doen duizenden bezoekers van het evenement een stap terug in de tijd. Onder meer dankzij demonstraties van vele authentieke agrarische ambachten, wanen zij zich even op het Groninger platteland in grootmoeders tijd. Zo is er te zien hoe het graan vroeger werd verwerkt van akker tot bord. Dorsmachines en vlegeldorsers scheiden het graan van het stro, het wordt gescheiden van het kaf, gemalen en van het tot meel verwerkte graan worden heerlijke broden gebakken in een houtgestookte veldoven. Ook zijn er volop spekdikken verkrijgbaar. Het Oogstfeest wordt om 10.00 uur officieel geopend door wethouder Gert Jan Boels van de gemeente Stadskanaal.

Handambachten

Op het Oogstfeest zijn er diverse authentieke handambachten te beleven, zoals touw draaien, koperslaan, stoelenmatten, midwinterhoorns maken, kalligrafie, koffie branden, vlegeldorsen smeden met een veldsmederij en koekhakken. Ook is er een breimachine van meer dan honderd jaar oud in bedrijf te zien. In de houtzagerij worden dikke bomen verzaagd tot planken. De demonstraties worden verzorgd door de vrijwilligers van stichting Onstwedder Gaarv’n. Vrijwilligers van Oogstdag Lhee laten onder meer zien ‘hoe de was was’. Kinderen kunnen hier terecht om stokbroodjes te bakken op een houtvuur.



Boeren Boeldag

Tijdens de Groninger Boeren Boeldag komen zo’n dertig kavels onder de hamer. Geveild worden goederen die passen in de stijl van het Groninger boerenleven van tientallen jaren geleden, zoals huisraad, meubilair en antiek. De verkoop bij opbod vindt plaats ten overstaan van notaris Bergman. De te veilen goederen zijn vanaf 13.00 uur te bezichtigen en de daadwerkelijke verkoop bij opbod begint om 13.30 uur.

Vele activiteiten

Tijdens het Oogstfeest zijn er demonstraties met honden. Voor kinderen zijn er diverse activiteiten waaraan zij gratis mogen meedoen, onder meer een kinderbraderie, een springkussen en een draaimolen. Ook kunnen ze genieten van een ballonnenclown en mogen ze zelf springtouw maken bij de touwslagerij. Een karikaturentekenaar tekent bijzondere protretten van bezoekers. Miranda & The Music Boys spelen gezellige muziek, uit een draaiorgel klinken vrolijke klanken en shantykoor Störmwind uit Wedde zingt onder meer zeemansliederen. Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe buitenbak van manege De Driesporen op het Evenemententerrein zijn er deze dag diverse paardensportdemonstraties.

Oldtimershow

Een groot deel van het Evenemententerrein staat tijdens het Oogstfeest vol met oldtimers. Dat zijn alle deelnemers aan de oldtimershow van tientallen oude auto’s, tractoren, motoren, bromfietsen en vrachtwagens. Meer informatie over de aanmelding hiervoor en voorwaarden voor deelname is te vinden op www.onstweddergaarvn.nl.

Doelstelling stichting Onstwedder Gaarv’n

Stichting Onstwedder Gaarv’n stelt zich ten doel bekendheid te geven aan het in stand houden van oude ambachten. Deze doelen worden verwezenlijkt door het geven van demonstraties en het verzorgen van cursussen oude ambachten. Alle ambachtslieden van Onstwedder Gaarv’n zijn vrijwilligers, zij verzorgen de demonstraties geheel belangeloos. De medewerkers gaan tijdens de demonstraties gekleed in oude Oost-Groninger klederdracht. Eens per jaar, op de vierde zaterdag van augustus, houdt Onstwedder Gaarv’n het eigen Oogstfeest.

Ambachten van Onstwedder Gaarv’n

Stichting Onstwedder Gaarv’n demonstreert de volgende oude ambachten: brood bakken in een authentieke veldoven, vlegeldorsen, dorsmachines, wannen, waaieren, koren malen, spintollen, truien breien, strodokken binden en leggen, manden vlechten, stoelmatten, koekhakken, spinnen, weven, fivolité, koperslaan, Fries houtsnijwerk, spekdikken bakken, kantklossen, bezem binden, koffie branden, dorsvlegels maken, veldsmeden, touwslaan, kalligrafie, midwinterhoorns maken, hout draaien en een houtzagerij.

Gratis parkeren

Gratis parkeren kan op het grote parkeerterrein nabij de hoofdingang van het Evenemententerrein. De parkeerplaatsen zijn gemakkelijk te vinden. Bestuurders kunnen de verwijsborden naar het Evenemententerrein volgen, die op vele plaatsen in de omgeving langs de weg staan. Op vertoon van een invalidenparkeerkaart kan er worden geparkeerd op een invalidenparkeerplaats direct bij de ingang van het Evenemententerrein. Vrijwilligers van de organisatie zorgen voor een ordentelijk verloop van de komende en gaande verkeersstroom.

Boeren Boeldag

Tijdens de Groninger Boeren Boeldag komen zo’n dertig kavels onder de hamer. Geveild worden goederen die passen in de stijl van het Groninger boerenleven van tientallen jaren geleden, zoals huisraad, meubilair en antiek. De verkoop bij opbod door uitveiler Jan Johan ten Have vindt plaats ten overstaan van notaris Bergman. De te veilen goederen zijn vanaf 13.00 uur te bezichtigen en de daadwerkelijke veiling begint om 13.30 uur.

Vele activiteiten

Tijdens het Oogstfeest zijn er demonstraties met honden, onder meer pakwerken en agility. Ook is er een programma met politiehonden. Voor kinderen zijn er diverse activiteiten waaraan zij gratis mogen meedoen, onder meer een kinderbraderie, een springkussen en een draaimolen. Er zijn optredens van Jos Tipker Entertainment en de kinderen mogen zelf springtouw maken bij de touwslagerij. Miranda & The Music Boys spelen gezellige muziek, uit een draaiorgel klinken vrolijke klanken en shanty- en amusementskoor ‘t Kompas uit Emmer-Compascuum zingt onder meer zeemansliederen.

Oldtimershow

Een groot deel van het Evenemententerrein staat tijdens het Oogstfeest vol met oldtimers. Dat zijn alle deelnemers aan de oldtimershow van tientallen oude auto’s, tractoren, motoren, bromfietsen en vrachtwagens. Meer informatie over de aanmelding hiervoor en voorwaarden voor deelname is te vinden op www.onstweddergaarvn.nl.

Gratis parkeren

Gratis parkeren kan op het grote parkeerterrein nabij de hoofdingang van het Evenemententerrein. De parkeerplaatsen zijn gemakkelijk te vinden. Bestuurders kunnen de verwijsborden naar het Evenemententerrein volgen, die op vele plaatsen in de omgeving langs de weg staan. Ook vervoer van en naar de parkeerplaats met een pendelhuifkar is helemaal gratis. Op vertoon van een invalidenparkeerkaart kan er worden geparkeerd op een invalidenparkeerplaats direct bij de ingang van het Evenemententerrein. Vrijwilligers van de organisatie zorgen voor een ordentelijk verloop van de komende en gaande verkeersstroom.

Om iedereen de kans te geven om spekdikken volgens grootmoeders recept en broden uit een houtgestookte veldoven. te kopen, zonder entree voor het Oogstfeest te hoeven betalen, begint de verkoop van broden en spekdikken al op vrijdag 21 augustus van 10.00 tot 17.00 uur. Spekdikken en broden vooraf bestellen, kan helaas niet.

Het programma van Oogstfeest 2026

9.00-17.00 uur

rommel- en vlooienmarkt

10.00 uur

officiële opening door wethouder Gert Jan Boels van de gemeente Stadskanaal

10.00-17.00 uur

braderie en oogstmarkt

demonstraties van vele tientallen oude ambachten door Onstwedder Gaarv’n

bakken van vers brood in een houtgestookte veldoven

spekdikken bakken

demonstraties boomzagen met een antieke zaagmachine

demonstraties ‘Hoe de was was’ door vrijwilligers Oogstdag Lhee

oldtimershow met antieke tractoren, bromfietsen, motoren, personenauto’s en vrachtwagens

machinaal koren dorsen met authentieke dorsmachines

optredens van ballonnenclown

springkussen

kinderbraderie

stokbroodjes bakken op houtvuur

13.30 uur

Groninger Boeren Boeldag , bezichtiging goederen vanaf 13.00 uur

diverse tijdstippen

demonstraties met honden

modeshow

live-muziek door Miranda & The Music Boys, shantykoor Störmwind en een draaiorgel

17.00 uur

einde van de festiviteiten

Bron: Ten Have Tekst