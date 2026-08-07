Opname openlucht kerkdienst Vlagtwedde te beluisteren bij Groningen 1

Foto: Gert Wubs
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde, Groningen1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 2 augustus heeft het kerkenteam een opname gemaakt van een openlucht kerkdienst van de protestantse gemeente van Vlagtwedde.

Voorganger: pastor Perdok 

Schriftlezing: gedeeltes uit Nehemia  &  Mattheüs 14 vers 13-21 

Thema: “Het hart wordt geraakt door het Woord”

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 9 augustus uitgezonden en maandagavond 10 augustus om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook terug luisteren via Radio Gemist/ kerkdienst

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