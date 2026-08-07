Opname openlucht kerkdienst Vlagtwedde te beluisteren bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 2 augustus heeft het kerkenteam een opname gemaakt van een openlucht kerkdienst van de protestantse gemeente van Vlagtwedde.
Voorganger: pastor Perdok
Schriftlezing: gedeeltes uit Nehemia & Mattheüs 14 vers 13-21
Thema: “Het hart wordt geraakt door het Woord”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 9 augustus uitgezonden en maandagavond 10 augustus om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook terug luisteren via Radio Gemist/ kerkdienst