WILDERVANK – De Parade der Volksmusik wordt nieuw leven ingeblazen. André Folkers en Henk Kruize uit Veendam hebben hun krachten gebundeld en organiseren zaterdag 14 november deze avond in het Raadhuis te Wildervank. Tijdens deze Volksmusikavond zullen drie Schlager- en Volksmusikzanger(e)s optreden.
Sanny, die Stimme der Berge, een Schlager/Volksmusiksanger uit Weener, Duitsland. Een vriendelijk veelzijdige zanger, die altijd met veel succes zowel in Nederland, Oostenrijk en Duitsland op het podium staat.
Monika Klaassen uit het noorden van Duitsland (Ost Friesland). Een Schlagersängerin met een hele mooie stem en passie in haar stem.
Der Hänkel (Henk Kruize) brengt in een gedeelte van zijn optreden de grootste Schlagerhits aller tijden en ook zijn liefde voor de bergen zal hij ook niet onder stoelen of banken steken.
Aanvang 19.30 uur.
Bron: Henk Kruize