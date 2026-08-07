Rouw- en verliesgroep en Repaircafé in t Ganzenust

VRIESCHELOO – In ’t Ganzenust te Vriescheloo start in september een rouw- en verliesgroep. Ook kunt u bij het Repaircafé uw kapotte apparaten laten repareren.
Rouw- en verliesgroep
Heb je behoefte aan een goed gesprek met lotgenoten en ervaringsdeskundigen, of wil je je kennis en ervaring delen over rouw en verlies? Op 9 september start in steunstee ’t Ganzenust een rouw- en verliesgroep. De groep komt van 14.00 tot 16.00 uur samen. Opgave is niet nodig, deelname is gratis en de koffie/thee staat klaar. De groep komt ook op 14 oktober en 9 december bij elkaar.
Repaircafé
Iedere eerste woensdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur uw kapotte apparaten laten repareren bij het Repaircafé in ’t Ganzenust. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Burendag
Op 26 september is er Burendag in ’t Ganzenust. Hier is dan ook het Repaircafé aanwezig.
Meidoornweg 3 Vriescheloo.
Bron: Nathalie de Haan