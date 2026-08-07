Vrijwilligers Groei en Bloei Winschoten e.o. maken Rosarium klaar voor ‘Nazomeren in het Rosarium’

WINSCHOTEN – Achter de schermen wordt volop gewerkt aan een sfeervol nazomerevenement in het Rosarium van Winschoten. Op zondag 20 september vindt hier ‘Nazomeren in het Rosarium’ plaats: een gezellige markt met bloemen, tuininspiratie, decoratie en streekproducten, midden tussen de duizenden rozen.

Om ervoor te zorgen dat het Rosarium er op zijn mooist bij ligt, hebben vrijwilligers van Groei en Bloei Winschoten e.o. afgelopen vrijdag de handen uit de mouwen gestoken. Samen snoeien zij de uitgebloeide rozen, zodat de struiken een nieuwe bloei kunnen inzetten en bezoekers tijdens het evenement kunnen genieten van een kleurrijk Rosarium.

Naast de sfeervolle markt zijn er bloemen- en planten verkopers, standhouders met tuinaccessoires en decoratie en is ook Gastrobar Mood geopend voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor iedereen die houdt van bloemen, tuinieren en een ontspannen dag in het groen.

Volgens Freddy Heijes, namens de gemeente Oldambt verantwoordelijk voor het Rosarium, is het juist nu belangrijk om de rozen goed te verzorgen. “Door uitgebloeide bloemen op tijd weg te knippen, stimuleer je de roos om opnieuw knoppen te vormen. Zeker na een warme en droge periode is het belangrijk om de planten voldoende water te geven, liefst één of twee keer per week flink bij de wortels. Dat is beter dan iedere dag een klein beetje. Zo blijven de rozen gezond en kunnen bezoekers ook in september nog genieten van een prachtige bloei.”

Nazomeren in het Rosarium vindt plaats op zondag 20 september van 10.00 tot 16.00 uur in het Rosarium van Winschoten. De toegang is gratis

Bron: Ria Hogervorst