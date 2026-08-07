Westerwolde en Onstwedde volop vertegenwoordigd tijdens sfeervolle Coopluydenmarkt in Appingedam

APPINGEDAM – Het historische centrum van Appingedam stond vrijdag 7 augustus volledig in het teken van de jaarlijkse Coopluydenmarkt. Bezoekers konden zich onderdompelen in de sfeer van de middeleeuwen, met oude ambachten, muziek, straattheater, re-enactment en tal van activiteiten. Ook vanuit Westerwolde en Onstwedde was er volop belangstelling én vertegenwoordiging.

Ondanks dat er zo nu en dan een buitje viel, was het gezellig druk in de historische binnenstad. De Coopluydenmarkt bood bezoekers een gevarieerd programma. Langs de kramen waren allerlei handelswaren te vinden die aansloten bij de middeleeuwse sfeer, terwijl straatmuzikanten, theateracts en activiteiten voor kinderen voor extra levendigheid zorgden.

Rondom de Nicolaïkerk waanden bezoekers zich even terug in de tijd. Re-enactmentgroepen lieten zien hoe het dagelijks leven er eeuwen geleden uitzag. Ook waren er demonstraties van oude ambachten en konden bezoekers kennismaken met gebruiken en technieken die tegenwoordig vrijwel uit het straatbeeld zijn verdwenen.

Westerwolde goed vertegenwoordigd

Vanuit onze regio waren de Westerwolders en Onstweddenaren goed vertegenwoordigd. De groep De Westerwolders bestaat uit een enthousiaste groep uit het Noordoosten van Nederland die een bijzondere belangstelling heeft voor het middeleeuwse leven. Ze zijn jaarlijks bij Middeleeuws Ter Apel te vinden.

De groep doet aan re-enactment: het op een zo authentiek mogelijke manier laten zien, voelen, ruiken en horen van een stukje geschiedenis. Daarbij richten De Westerwolders zich onder meer op het dagelijks leven van een boerengemeenschap in Westerwolde tijdens de late middeleeuwen.

Tijdens de Coopluydenmarkt konden bezoekers dan ook kennismaken met verschillende aspecten van het leven van vroeger. Oude ambachten en historische gebruiken werden niet alleen verteld, maar vooral ook zichtbaar en tastbaar gemaakt. Dat trok de nodige belangstelling van het publiek.

Oude ambachten trekken bekijks

Ook Onstwedder Gaarv’n was traditiegetrouw ruim vertegenwoordigd. De ambachtslieden lieten onder meer zien hoe er vroeger werd gevlegeld en gedorst, hoe strodokken werden gemaakt en hoe touw werd gedraaid. Voor veel bezoekers was het een bijzondere kennismaking met technieken die ooit onderdeel waren van het dagelijks leven.

Ook de Westerwoldse scharensliep Geert Koster was van de partij. Met zijn authentieke scharensliepkar gaf hij demonstraties van een ambacht dat vrijwel volledig uit het straatbeeld is verdwenen. De karakteristieke kar en de manier waarop het slijpen vroeger gebeurde, zorgden voor veel nieuwsgierige blikken.

Terug in de tijd

De Coopluydenmarkt was daarmee meer dan alleen een warenmarkt. Door de combinatie van historische handel, muziek, straattheater, oude ambachten en re-enactment ontstond in het centrum van Appingedam een levendig beeld van vervlogen tijden.

Bezoekers konden daarnaast de toren van de Nicolaïkerk beklimmen voor een uitzicht over Appingedam of vanaf het water meevaren met de rondvaartboot.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg (2 delen)