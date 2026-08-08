VLAGTWEDDE – Bezoekers vergapen zich aan de prachtige All American en Classic Cars in Vlagtwedde
Heel veel bezoekers kwamen af op de All American en Classic Meeting die weer op het programma van de Week der Besten.
Op het evenemententerrein stond al dat moois weer keurig in rijen opgesteld.
Tussen de echte klassiekers stonden bijna gloednieuwe Amerikaanse powercars en customcars.
Toeschouwers waren verbaasd over hoeveel uitvoeringen er van die powercars zijn gemaakt.
Ook de, vooral de Amerikaanse, motoren stonden keurig in de rij, deze wisselden wel regelmatig als er weer een groep motorrijders langskwamen.
Naast de auto’s en motoren was er een Music Power Drive in Show, er stonden Foodtrucks, op de onderdelenmarkt en andere stands werd gezocht naar net dat ene onderdeel waarnaar men op zoek was.
Ander snuisterden rond bij de kofferbakverkoop & kleedjesmarkt.
Bezoekers vergapen zich aan de prachtige All American en Classic Cars in Vlagtwedde
VLAGTWEDDE – Bezoekers vergapen zich aan de prachtige All American en Classic Cars in Vlagtwedde