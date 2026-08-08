Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer neemt met grootse optocht afscheid van vertrouwde locatie

SAPPEMEER – Het Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer heeft vandaag aan de Kleinemeersterstraat in Sappemeer de laatste open dag gehouden. Na veertien jaar moet het museum de vertrouwde locatie verlaten. De gemeente Midden-Groningen, eigenaar van het pand, wil het gebouw slopen voor de uitbreiding van de woonwijk Vosholen II.

Het afscheid van de locatie ging niet onopgemerkt voorbij. Zo’n zestig historische brandweerauto’s en andere klassieke oldtimers trokken zaterdag door Hoogezand en Sappemeer. De voertuigen konden rekenen op veel belangstelling langs de route.

Om 10.00 uur werd de open dag officieel geopend door wethouder Bos en Marc Bakker, medeoprichter van het Brandweermuseum.

Al sinds 2021 op zoek naar nieuwe locatie

Het museum is al sinds 2021 op zoek naar een nieuwe locatie. Dat blijkt een lastige opgave. Veel panden zijn te klein, terwijl andere locaties financieel niet haalbaar zijn. Het museum vraagt geen entree en is daardoor sterk afhankelijk van vrijwilligers, sponsoren en donateurs.

Op 8 mei trok het museum al met ongeveer twintig brandweerauto’s naar het gemeentehuis. Met meer dan drieduizend handtekeningen vroegen de vrijwilligers en sympathisanten de gemeenteraad aandacht voor het voortbestaan van het museum.

Ondanks de inzet is er nog altijd geen nieuwe locatie gevonden waar de uitgebreide collectie kan worden ondergebracht én toegankelijk kan blijven voor het publiek.

Collectie tijdelijk opgeslagen

Na het vertrek uit de Kleinemeersterstraat krijgen de spullen van het museum tijdelijk onderdak. Het museum mag gedurende één jaar een deel van de leegstaande Agrifirmhallen aan het Winschoterdiep in Hoogezand gebruiken voor opslag. Voor bezoekers gaat de deur daar echter niet open. De collectie zal in die periode dus niet te bezichtigen zijn.

Nog één keer groots uitpakken

De laatste open dag stond daarom niet alleen in het teken van het afscheid van het pand. De organisatie wilde vooral ook de vele vrijwilligers, sponsoren, donateurs, bezoekers en andere betrokkenen bedanken voor hun jarenlange steun. Daarom werd nog één keer groots uitgepakt. Aan de optocht namen inmiddels zo’n zestig historische voertuigen deel. Naast oude brandweervoertuigen reden ook diverse klassieke oldtimers mee. Na afloop van de rondrit werden de voertuigen opgesteld aan De Vosholen. Bezoekers konden de historische voertuigen daar van dichtbij bekijken.

Voor kinderen was er eveneens volop te doen. Zo stonden er een 17 meter lange stormbaan, een brandweerspringkussen en een skelterbaan. Ook het populaire brandweerspuitspel ontbrak niet. Muziek was er van Jetta Post en Fries Wolma. Vanaf 13.00 uur zorgden Warntje Brugge en Bé Schmaal voor de verdere muzikale invulling van de dag.

Foto’s: Gerda Boeijing