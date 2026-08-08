De molen van Hüven krijgt weer vleugels

HÜVEN – Na een bouwperiode van ruim tien maanden krijgt de molen van Hüven weer wieken.
Aan de unieke wind- en watermolen in Hüven, die sinds 1955 eigendom is van de Heimatverein Aschendorf-Hümmling e.V., is voor een bedrag van circa 300.000 euro onder andere de galerij opnieuw gebouwd, een nieuw waterrad en een nieuwe as geïnstalleerd, een steunbalk, inclusief delen van het vakwerkmetselwerk vervangen, en de dakbedekking gedeeltelijk vernieuwd. Op 13 augustus worden de nieuwe molenvleugels aangebracht.
Deze zijn van een 175 jaar oude lariks uit het bos Edelburg bij Hemer (Noordrijn-Westfalen) gemaakt. De stam werd tot een bijna 17 meter lange vierkante balk gezaagd. Deze is gebruikt voor twee molenwieken. De lariks woog bijna vier ton en leverde ongeveer vier kubieke meter hout op. De boom werd in 1851 geplant. Een jaar later werd de Hüvenermolen in de regio Emsland gebouwd; een van de laatste volledig bewaard gebleven gecombineerde wind- en watermolens in Europa.
Deze werkzaamheden worden op donderdag 13 augustus door molenbouwbedrijf Gert Möller uit Melle uitgevoerd.
Bron en foto’s: Gerd Conens