Gezellige drukte tijdens Heeresmeermarkt in Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Bij het Heeresmeer in Nieuwe Pekela vond vandaag de Heeresmeermarkt plaats. Rond de kiosk stonden de marktkramen opgesteld, waar bezoekers konden rondkijken tussen een gevarieerd aanbod van spullen. De markt duurde tot 15.00 uur.
Tijdens het bezoek aan de markt was sprake van een gezellige drukte. Bezoekers kwamen rustig langs de verschillende kramen en namen de tijd om het aanbod te bekijken.
De markt bij het Heeresmeer bood daarmee een mooie gelegenheid om op een ontspannen manier rond te struinen. De combinatie van de markt, de ligging aan het water en de aanwezigheid van de kiosk zorgde voor een gemoedelijke sfeer. De kiosk was geopend, waardoor bezoekers er terecht konden voor een kop koffie, maar ook voor een patatje of een snack. Geen massale markt met lange rijen, maar juist een kleinschalige markt waar mensen rustig konden rondkijken, een praatje konden maken en misschien met een leuke aankoop naar huis gingen.
De Heeresmeermarkt liet daarmee zien dat ook een markt met een beperkt aantal kramen voor de nodige gezelligheid kan zorgen. De gemoedelijke sfeer en de ruimte bij de kramen maakten het voor bezoekers prettig om het aanbod op hun gemak te bekijken.
Freddy Stötefalk